Dupa ce a incercat sa puna in fata faptului implinit conducerea Aeroportului International Brasov-Ghimbav si institutia care asigura dirijarea traficului aerian - ROMATSA - prin programarea unor curse in afara programului de functionare aeroportului de la Ghimbav, compania aeriana Dan Air a dat inapoi.Astfel, luni, 19 iunie, in cursul diminetii, printr-o postare pe Facebook, operatorul a anuntat ca "pentru a putea acomoda cat mai multi pasageri care sa poata ateriza la Brasov in intervalul ... citeste toata stirea