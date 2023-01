DAS Brasov: Cresterea salariului minim poate anula ajutorul de incalzire

Cum salariul minim si punctul de pensie au crescut de la 1 ianuarie 2023, Directia de Asistenta Sociala Brasov le aminteste potentialilor beneficiari care este venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire si suplimentul pentru energie in baza Legii nr. 226/2021. Astfel, in cazul familiilor alcatuite din mai multe persoane, acest prag este de 1.386 de lei de persoana, in timp ce in cazul persoanelor singure pragul este de 2.053 de lei." Avand in vedere ca ... citeste toata stirea