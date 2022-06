Datorii la stat cu plata in rate

Persoanele fizice cu datorii de peste 5.000 de lei si firmele cu datorii de peste 20.000 de lei vor putea sa-si plateasca esalonat datoriile la ANAF si sa le achite in rate pana in 2023. Guvernul a aprobat vineri, 17 iunie, o Ordonanta de Urgenta care prevede prelungirea restructurarii datoriilor, pana in 2023, pentru cei cu datorii mari la Fisc.Actul normativ propus de Ministerul Finantelor si adoptat de Executiv prevede prelungirea datei la care se raporteaza persoanele si ... citeste toata stirea