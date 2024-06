De aici ne vin turistii: Moldova, Germania, Israel. Brasovul, primul loc dupa Capitala

Brasovul ramane pe locul 2 pe tara la numarul de turisti din primele patru luni ale acestui an (ianuarie - aprilie 2024), dupa municipiul Bucuresti. Daca in Capitala au poposit 17,5% din cei care au trecut prin unitatile de cazare, mai bine din unul din 8 turisti inregistrati in Romania au ales sa doarma in judetul Brasov. Cu 12,6 procente din turistii din tara, judetul nostru are mai mult decat dublul pozitiei a treia, ocupate de Prahova, cu 5,4% din turistii din Romania.Potrivit Directiei ... citește toată știrea