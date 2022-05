De azi, prin CMZ Brasov: MApN incepe recrutarile pentru 871 de rezervisti voluntari

Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza o noua campanie de recrutare pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, potrivit unui comunicat al ministerului.Sunt disponibile 871 de locuri pentru toate categoriile de personal (ofiteri, maistri militari, subofiteri, gradati si soldati). Persoanele interesate pot depune dosarele in perioada 16 mai - 10 iunie la Centrul Militar Zonal Brasov.Prin Legea nr. ... citeste toata stirea