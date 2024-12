De ce energia e atat de scumpa in Romania? "Cineva din zona de utilitati s-a scapat. Mi s-a urcat tensiunea"

In piata de energie exista companii care cumpara acum toata electricitatea care este scoasa la vanzare, ca apoi sa o revanda la suprapret, in pragul liberalizarii care este asteptata la 1 aprilie 2025, a afirmat, intr-un interviu pentru HotNews, Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie Alro Slatina (cel mai mare consumator de energie din Romania, in jur de 6% din consumul net al tarii) si presedintele Asociatiei Marilor Consumatori de Energie din Romania. Este un cartel de ... citește toată știrea