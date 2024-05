De ce merita si n-are Brasovul o stea Michelin

Prestigiosul Ghid Michelin este de multe decenii etalonul modial in privinta excelentei in gastronomie. Desi este prezent in destul de multe tari, una chiar vecina Romaniei, noi inca nu suntem pe harta lor. Specialistii romani au explicat pentru G4Food de ce nu avem o astfel de clasificare a restaurantelor, iar concluzia generala indica dezinteresul statului in promovarea Romaniei ca destinatie gastronomica.Ghidul Michelin, cunoscut in intreaga lume ca un barometru al excelentei culinare, are ... citește toată știrea