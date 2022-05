Aproape 1 din 2 romani si-ar lua o masina hibrid sau electrica. Informatia apare intr-un studiu realizat de Deloitte pe vanzarile de automobile in 2022, in 25 de tari.Raportul arata ca 46 dintre romani ar cumpara o masina electrica sau hibrida. Cei mai multi ar prefera modelul hibrid pentru ca nu avem destule surse de alimentare in tara. Ca atare doar 7% ar alege un model strict electric.Dintre cei care prefera modelul ecologic, ... citeste toata stirea