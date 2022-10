Trucul cu creta in dulap nu este o noutate. Ba din contra, bunicii nostri stiu de el, iar multi dintre ei il folosesc si in ziua de azi.In sezonul rece poate aparea umezeala in casa, care vine de obicei si cu un miros neplacut. Iar aici intervine creta pusa in dulap...Creta absoarbe extrem de bine excesul de ... citeste toata stirea