De ce sunt scumpe sarbatorile in Poiana Brasov

Pentru Craciun si Revelion, in Poiana Brasov si pe Valea Prahovei gradul de ocupare este de peste 60%. Preturile, insa, nu sunt modice. Pachetul de Craciun, pentru o persoana, costa in jur de 3.000 de lei, in hotelurile si pensiunile din zona, iar cel de Revelion este dublu. Explicatia tine de... clientii pretentiosi.Administratorul unui hotel a incercat sa justifice de ce un sejur la munte este atat de costisitor. Sustine ca pentru mancarea si bautura a 100 de clienti, restaurantul achita ... citește toată știrea