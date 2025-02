De la 15.700 lei in Cluj, la 8.100 lei la Brasov. Diferente mari in topul salariilor nete din IT

Elvetia ramane cea mai bine platita piata IT din Europa, urmata de Regatul Unit si Germania, dar si pietele emergente precum Polonia si Romania devin mai competitive, reducand decalajul fata de Europa de Vest, arata o analiza de specialitate.In Romania, Clujul are cele mai mari salarii medii in IT, acestea fiind chiar si peste cele din Bucuresti, conform raportului European Transparent IT Job Market pentru 2024, care urmareste si piata locala, prin devjob.ro, portal de locuri de munca in ... citește toată știrea