De la 50 la 500 de "vorbitori de limba germana"

Grupul german Jungheinrich a marcat in aceasta saptamana deschiderea centrului global de servicii de la Brasov, in urma unei investitii de 500.000 de euro. Deocamdata, numarul angajatilor este de aproximativ 50 de persoane, dar compania si-a propus ca in urmatorii 3 ani sa ajunga la un numar de 500 de angajati.Ciprian Stuparu, managerul companiei nou-infiintate, spune ca Brasovul a fost ales deoarece "aici se gasesc mai usor candidati care sa vorbeasca limba germana". Compania va demara o ... citeste toata stirea