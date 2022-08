De la 87.000 de euro la 200.000 de euro

Consiliul Local Brasov nu a aprobat, in sedinta de plen din 25 august, alocarea sumei de 1.013.477 lei, pentru demolarea fostei sali de sport Liceului Astra de pe strada Panselelor, de langa sediul Directiei de Asistenta Sociala. Proiectul a fost respins dupa mai multe discutii, intre consilierul local Pamela Diaconu (PNL) si primarul Allen Coliban existand o disputa legata de suma estimata pentru demolare.Astfel, in timpul sedintei, consilierul local Pamela Diaconu a mentionat ca in sedinta ... citeste toata stirea