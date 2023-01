De la americani, la mexicani: Cea mai mare fabrica de paine a Brasovului va avea noi proprietari

Vel Pitar, cel mai mare producator de paine din Romania, care are o fabrica si in Brasov, a fost vandut grupului mexican Bimbo, unul dintre cele mai mari din lume pe aceasta nisa, au transmis surse apropiate tranzactiei pentru Profit.ro.Potrivit sursei citate, Vel Pitar a fost delistata de la bursa in 2006 de actionarul majoritar Broadhurst, condus de managerul Andrei Siminel. De asemenea, compania este parte a grupului New Century Holdings (NCH), ale carui afaceri sunt coordonate la nivel ... citeste toata stirea