De la AUR, 150.000 lei, fara dobanda

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) anunta ca a initiat si depus o propunere legislativa "in sprijinul familiilor tinere" in data de 9 martie, potrivit unui comunicat de presa."Este vorba despre implementarea Programului National *Casa Noastra*, prin intermediul caruia statul roman va putea imprumuta persoanele tinere casatorite cu 150.000 de lei, fara dobanda, pentru achizitionarea sau constructia unei locuinte", se arata in comunicat.De aceasta facilitate ar urma sa beneficieze ... citeste toata stirea