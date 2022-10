De la Brasov, tehnica de 36 de milioane de euro pentru uzinele Dacia

Compania TotalEnergies Marketing Romania, cu sediul in Brasov, parte a grupului francez Total, care detine si opereaza fabrica de lubrifianti, bitum si fluide speciale de la Cristian din judetul Brasov, are in pregatire doua proiecte de construire de parcuri fotovoltaice, care vor asigura o parte din consumul de energie electrica al producatorului auto roman Automobile Dacia din grupul Renault, de la uzina de la Mioveni si de la Centrul Tehnic de la Titu, si pentru care are in vedere atragerea ... citeste toata stirea