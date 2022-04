De la ocolitoarea Brasovului, la ococlitoarea Metropolei

Proiectarea lucrarilor de modernizare pentru patru tronsoane de drumuri judetene situate in zona municipiului Brasov a fost adjudecata de firma SC NV Construct SRL din Cluj-Napoca. In urma derularii procedurilor de achizitie, initiate de catre administratia judeteana in cursul anului trecut si la care au fost depuse sapte oferte, documentatia clasata pe primul loc a avut valoarea de 1.602.200 lei fara TVA, respectiv 1.906.618 lei cu TVA.Patru tronsoane de drumuri judeteneIn prezent, ... citeste toata stirea