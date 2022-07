De la schimbul trei, dus la spital

In noaptea de joi spre vineri, 14/15 iulie, in jurul orei 2.40, Politia Fagaras a fost sesizata cu privire la producerea unui accident de munca pe raza municipiului, o echipa deplasandu-se la fata locului pentru demararea cercetarilor penale pentru neluarea / nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si vatamare corporala din culpa. "Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 48 ani, fiind in timpul programului de lucru, in timp ... citeste toata stirea