De unde vin turistii Brasovului: Germania, Israel si Republica Moldova

Germania este tara din care au venit cei mai multi turisti in judetul nostru, in luna iulie a acestui an, potrivit Directiei Judetene de Statistica Brasov. Din cea mai mare tara din Uniunea Europeana au venit peste 10.600 de turisti, in timp ce podiumul este ocupat de Israel - cu peste 9.000 de turisti - si Republica Moldova, cu peste 7.500 de vizitatori.Spania, Statele Unite, Polonia, Regatul Unit, Italia si Franta se mai afla in top, in timp ce pentru prima data numarul de turisti bulgari