Securitatea cibernetica a devenit o prioritate pentru companii si institutii in era digitala si, mai ales, pentru societatile din sectoarele strategice, precum este cel energetic. In perioada 24-25 noiembrie, Distributie Energie Electrica Romania - DEER organizeaza la Cluj-Napoca, prima editie a Forumului de Securitate Cibernetica in Energie. Astfel, datorita demersului DEER, orasul de la poalele Feleacului devine, timp de doua zile, gazda celor mai importanti actori din Energie si Tehnologia ... citeste toata stirea