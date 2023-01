Demersuri in paralel pentru Cetatuie

Primaria Brasov face demersuri in paralel pentru punerea in valoare a Cetatuii de pe Dealul Straja. Municipalitatea a solicitat Statului Roman trecerea edificiului in patrimoniul Primariei Brasov si, in acelasi timp face si alte demersuri pentru ca, in momentul in care Cetatuia va intra in patrimoniul autoritatilor locale, sa poata fi executate lucrarile de punere in siguranta."Deja am obtinut un certificat de urbanism ca sa stim exact care sunt etapele necesare pentru punerea in siguranta a ... citeste toata stirea