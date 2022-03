Deputatul brasovean Marian Rasaliu le cere parlamentarilor sa aprobe noile reglementari privind achizitiile publice

Deputatul brasovean Marian Rasaliu (PSD), a avut in 23 martie o interventie in Parlamentul Romaniei, prin care le-a solicitat colegilor din Camera Deputatilor sa voteze legea de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului prin care au fost adoptate noi reglementari privind achizitiile publice.Ordonanta de Urgenta a Guvernului a fost aprobata de Executiv la solicitarea ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu, dupa multi ani in care au afectat proiectele de investitii. Prin Ordonanta de ... citeste toata stirea