Deputatul Florin Roman vrea interzicerea completa a exportului de bustean, inclusiv in UE, nu doar extracomunitar

Florin Roman vrea interzicerea completa a exportului de bustean, inclusiv in UE, nu doar extracomunitar - cum e acum in legea initiata de Liviu Dragnea.Deputatul liberal Florin Roman, care a detinut pentru scurt timp pozitia de ministru al Digitalizarii, propune, printr-un proiect legislativ, interzicerea completa a exportului de bustean, cu sau fara coaja, potrivit profit.ro.Acum, interdictia - propusa de fostul lider PSD Liviu Dragnea in 2019 si adoptata de Parlament in 2020 - este ... citeste toata stirea