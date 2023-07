Primarul Brasovului, Allen Coliban, viceprimarul Flavia Boghiu, impreuna cu mai multi angajati ai institutiei, dar si cu agenti ai Politiei Locale, a mers vineri, 7 iulie, intr-o razie in pietele agroalimentare Astra si Dacia, scopul contoalelor fiind "eliminarea comertului ambulant ilegal care se desfasoara in jurul pietelor si verificarea modului in care producatorii si comerciantii respecta prevederile legale". Controlul din Piata Dacia a fost coordonat de primarul Allen Coliban, iar, in ... citeste toata stirea