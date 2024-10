Deschiderea "La Cocos", amanata pentru noiembrie

Asa cum anunta BizBrasov.ro la inceputul acestui an, reteaua locala de retail "La Cocos" se extinde si in Brasov, unde va deschide al IV-lea hipermarket din tara. Noul magazin va ocupa o suprafata de aproximativ 10.000 metri patrati si ar urma sa fie amenajat in complexul comercial Brintex.Desi proprietarii complexului Brintex au anuntat in luna august ca noul supermarket va fi deschis in luna octombrie, acum au revenit asupra datei ... citește toată știrea