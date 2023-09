Stiai ca fiecare raza de soare aduce cu sine un potential uimitor? Dar cat din aceasta energie solara pretioasa putem cu adevarat captura si transforma in resurse utile?Panourile fotovoltaice moderne au atins o cota incredibila: pot converti pana la 20% din vitala energie solara in electricitate eficienta. Iata despre ce vorbim cand aducem in discutie "randamentul fotovoltaic".Imagineaza-ti ca fiecare metru patrat de panou fotovoltaic prinde din zbor 200 de wati de energie electrica din ... citeste toata stirea