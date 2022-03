Desi nu s-au aplicat majorari, impozitele brasovenilor au crescut cu aproape 14% "din oficiu" in ultimii 5 ani

La inceputul fiecarui an, edilii brasoveni pun in dezbatere publica proiectul privind taxele si impozitele locale pentru anul urmator, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Teoretic, in ultimii 5 ani, darile locale nu au fost majorate, insa practic, de la un an la altul, brasovenii platesc mai mult, deoarece se aplica o ajustare "din oficiu".Practic, potrivit prevederilor Codului Fiscal (Articolul 491, alin. 1), autoritatile sunt obligate sa indexeze in fiecare an aceste taxe cu ... citeste toata stirea