Despagubirea RCA se poate incasa in avans, fara obligatia imediata de reparare a masinii

Romanii pot incasa in avans despagubirea in baza politei RCA a vinovatului de producerea accidentului, fara a fi obligati sa isi repare imediat vehiculul, a reamintit Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR)."Studiile arata ca 1 din 2 romani stie ca poate incasa in avans despagubirea in baza politei RCA a vinovatului de ... citește toată știrea