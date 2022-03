Despre bani, altfel, in Saptamana Mondiala a Banilor

Despre economisire, credit, dobanda, inflatie, istoria monedei nationale, rolul si functiile bancii centrale. Le-au invatat elevii brasoveni, in cadrul "Saptamanii Mondiale a Banilor", chiar de la specialistii Bancii Nationale a Romaniei (BNR) filiala Brasov. Activitatile si prezentarile au avut loc in perioada 21-25 martie. "Au fost utilizate materiale video legate de istoria leului, fabricarea monedelor si bancnotelor aflate in circulatie si de elementele de siguranta ale bancnotelor pentru ... citeste toata stirea