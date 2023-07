COMPOSESORATUL RACOS, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice pentru planul "Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand COMPOSESORATULUI RACOS (UP II RACOS)", judetul Brasov. Dezbaterea publica va avea loc la sediul ocolului silvic RPLP STEJARUL RA, din localitatea Rupea, in data de 22 august 2023, ora 16.00, cu participarea autoritatiilor interesate de plan, inclusiv a custozilor/ administratorilor ariilor naturale protejate. ... citeste toata stirea