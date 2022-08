Dezbateri publice

ANUNT PUBLICReferitor la actualizare PUG - Comuna UceaComuna Uceadin judetul Brasov, str. Principala, nr. 78, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice pentru planul "PUG - ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, COMUNA UCEA", propus a fi realizat in judet Brasov, Comuna Ucea.Dezbaterea publica va avea loc la sediul Primariei Comunei Ucea, in data de 03.10.2022, ora 16.00, cu participarea autoritatilor interesate de plan.Raportul de mediu ... citeste toata stirea