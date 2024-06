DGRFP Brasov: Ignorati mailul ANAF "1.000 de euro"

Mai multi contribuabili, persoane fizice, au semnalat ca primesc emailuri de la ANAF prin care li se solicita achitarea unei garantii in cuantum de 1.000 de euro, pentru a beneficia ulterior de o suma de bani. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGFRP) Brasov ii avertizeaza pe toti cetatenii ca institutia nu are nicio legatura cu aceste emailuri."Atentie! Acest email este o tentativa de inselaciune si nu trebuie sa-i dati curs! Precizam ca ANAF nu solicita garantii in vederea ... citește toată știrea