Diferenta dintre Factoringul cu Regres si cel fara Regres

Pentru companiile mici sau la inceput de drum, accesul nelimitat la propriile lichiditati reprezinta un aspect primordial pentru a-si putea asigura existenta si continuitatea pe piata. Cu toate acestea, exista anumite constrangeri care le pun piedici in acest sens. Blocarea sumelor aferente facturilor in curs de incasare face dificila gestionarea eficienta a bugetelor. Perioadele de scadenta sunt de multe ori prea indelungate, creand dificultati in plata la termen a salariilor, taxelor, ... citeste toata stirea