Operatorii de turism din Romania se pregatesc deja pentru vara lui 2023 si au in vedere si Aeroportul Brasov care ar urma sa devina operational, potrivit reprezentantilor Consiliului Judetean Brasov, in luna noiembrie a acestui an."Am solicitat mai multor companii aeriene oferte pentru plecarile din Brasov in 2023, dar nu avem pana in prezent oferte", a declarat, pentru BizBrasov.ro, Alin Burcea, proprietarul tour-operatorului ... citeste toata stirea