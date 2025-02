Din Brasov in Rodos: zboruri directe vara aceasta

Brasovenii care isi doresc o vacanta pe una dintre cele mai populare insule din Grecia vor avea ocazia sa o viziteze mai usor din aceasta vara. Din 9 iunie, compania greceasca SKY express revine pe Aeroportul International Brasov pentru a opera, in premiera, ruta Rodos - Brasov si retur.Plecarile vor fi saptamanale, in fiecare zi de luni, in perioada 9 iunie- 8 septembrie."Vara aceasta, lista destinatiilor de vacanta catre care brasovenii vor avea zbor direct se imbogateste cu una dintre ... citește toată știrea