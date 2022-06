Din Japonia, la Brasov: Mazak si-a deschis primul sediu permanent in Romania

Liderul mondial in domeniul fabricarii de masini-unelte CNC, Yamazaki Mazak, intentioneaza sa isi deschida pentru prima data un sediu permanent in Romania, demers ce face parte dintr-o serie de investitii strategice in Europa.Producatorul, care si-a cultivat de-a lungul ultimilor 30 de ani in Romania o baza de clienti dinamica si diversa printr-o retea de parteneri de distributie, isi va deschide primul birou de vanzari in tara, intr-un spatiu nou din incinta Brasov Business Park din ... citeste toata stirea