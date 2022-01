Din masti, energie

Incepand din luna ianuarie, locuitorii si turistii din Sinaia vor putea arunca mastile folosite in peste 13 locatii cheie din oras de unde sunt colectate pentru a fi transformate in energie, in cadrul mai multor fabrici de ciment din Romania.Sinaia este astfel prima localitate din Romania care colecteaza mastile de unica folosinta punand la dispozitia locuitorilor o retea strategica de locatii pentru colectare, pusa la dispozitie de autoritatile locale. Dupa colectare, acestea ajung in ... citeste toata stirea