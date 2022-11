Din oferta Craciunului 2022: placinte brasovene coapte pe lespede, castane, jumari si untura pe paine, vin si tuica fiarta

Targul de Craciun de la Brasov din acest an va fi cel mai mare de pana acum. Anuntul a fost facut de Primaria Brasov, care a precizat ca la aceasta editie vor deschise 60 de casute, acestea urmand a fi deschise in perioada 30 noiembrie 2022 - 4 ianuarie 2023.Initial, pentru targ erau luate in calcul 46 de casute, insa numarul acestora a fost suplimentat ca urmare a numarului mare de cereri depuse de comercianti, respectiv 106 solicitari.Oferta va fi una variata, a promis viceprimarul ... citeste toata stirea