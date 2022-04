Din Rasnov, extindere la Brasov: Aprobare finala pentru hotel cu 6 etaje pe "lotul Dreher"

Firma Best Hospitality din Rasnov a inceput inca de acum un an demersurile urbanistice pentru a construi un hotel cu 6 etaje in locul fostului motel Dreher de pe Calea Fagarasului din Brasov, care s-a facut scrum acum 8 ani. Planul Urbanistic de Detaliu pentru demolarea anexelor care mai ramasesera pe respectivul teren, precum si pentru unitatea de cazare in sine a fost supus dezbaterii membrilor Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Brasov si a primit ... citeste toata stirea