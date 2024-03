Din Stupini, mutate in Noua. Cele 10 vile pentru tineri din Brasov, in etapa pregatirii documentatiilor tehnice

Daca in alte localitati autoritatile locale incearca sunt in etapa licitatiilor de lucrari pentru realizarea unor locuinte sociale "nZeb" (cu un consum redus de energie), Primaria Brasov este in etapa pregatirii documentatiilor tehnice.Astfel, Primaria Brasov a anuntat ca a semnat un contract in valoare de 166.487 lei (inclusiv TVA) pentru realizarea Studiului de fezabilitate si a documentatiilor aferente (studii, documentatii avize), acestea urmand a fi elaborate de catre BLDG Architecture ... citește toată știrea