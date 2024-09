Dispare "Prea bun, prea ca la tara!". Se inchide fabrica Covalact

Grupul francez Lactalis a anuntat sistarea productiei la cea mai mare fabrica a sa de produse lactate din Ardeal si va concedia toti angajatii. Managementul a semnat actele prin care va fi oprita productia in unitatea din Miercurea Ciuc si vor fi concediati cei 95 de angajati, operatiune decisa in vara acestui an. Cei 95 de angajati care isi vor pierde locul de munca vor beneficia de masuri compensatorii, conform contractului colectiv de munca.Fabrica din Miercurea Ciuc a fost integrata in ... citește toată știrea