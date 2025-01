DN 1, cosmar si la aceste sarbatori. 6 ore Bucuresti - Brasov, cozi pe 40 de kilometri

Sute de mii de oameni s-au avantat optimisti in perioada sarbatorilor in blocajul traditional de pe DN1, in drum spre vacanta de la munte. Situatia a fost, insa, aceeasi ca in anii trecuti, ba chiar mai rau. Sase ore a durat, in medie, drumul de la Bucuresti la Brasov. Iar coada de masini se intindea, in anuminte momente, si la peste 40 de kilometri.Aglomeratia de pe DN1 incepea din dreptul localitatii Nistoresti. "Anticipam. Ca de 35 de ani asta este rezultatul actiunilor noastre. Adica ... citește toată știrea