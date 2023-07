9 din 10 romani lasau bacsis la restaurant in 2019. Acum, doar 5 din 10 mai fac asta. Unul dintre motive este ca au preluat obiceiurile europenilor. In tarile nordice, bacsisul este considerat chiar un gest lipsit de finete. In Suedia si Norvegia, de exemplu, un cuplu plateste echivalentul a cel putin 400 de lei pentru o cina intr-un restaurant mediu. Alte tari, printre care si Romania, impoziteaza atentiile lasate chelnelilor. In Franta, Portugalia sau Marea Britanie, Clientii lasa, in medie, ... citeste toata stirea