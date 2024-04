In 2023, ponderea romanilor care au primit salarii majorate care sa acopere inflatia a fost de doar 12%, iar sase din zece salariati (58%) iau in considerare angajarea in strainatate in acest an, iar daca ar fi sa lucreze in alta tara acestia ar prefera Germania, Marea Britanie, Spania sau Elvetia, reiese din rezultatele cercetarii Randstad Romania Employer Brand Research 2024, publicate vineri, 12 aprilie.Potrivit sursei citate, peste jumatate (53%) dintre angajatii din Romania au demisionat ... citește toată știrea