Doar intri in magazin, iei produse si iesi

Retailerul francez Auchan, care opereaza pe plan local peste 440 de magazine, dintre care 33 de hipermarketuri, va lansa luna viitoare, in premiera pentru piata locala, primul magazin 100% automatizat, a anuntat Tiberiu Danetiu (foto), director de marketing Auchan Retail Romania.Operat sub brandul Auchan Go, magazinul permite clientilor sa-si faca cumparaturile fara a scana produsele adaugate in cos si fara a trece cu ele pe la casa, fie ea self sau asistata de angajati. Totul este posibil ... citește toată știrea