Ministerul Finantelor a lansat luni, 17 iulie, o noua sesiune de titluri de stat Fidelis care se va desfasura pana pe 28 iulie. Dobanzile sunt putin mai mici fata de sesiunea trecuta. Pentru titlurile de stat in lei, cu scadenta la un an, dobanda este acum de 6,3%. Pentru scadenta la cinci ani, dobanda este de 7,2%. O noutate este faptul ca se bucura de dobanda mai mare donatorii de sange. Ei au pentru titlurile de stat FIDELIS in lei, cu scadenta la un an, dobanda de 7,3%.De asemenea, ... citeste toata stirea