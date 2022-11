Inspectorii ANAF au amendat cu cate 30.000 de lei, patru tarani care vindeau fructe in fata portii. "Doi nemernici, ca nu-i pot numi inspectori Antifrauda. Imi e rusine ca asemenea oameni lucreaza in ANAF", a reactionat ulterior Lucian Heius, presedintele ANAF. S-a intamplat la Deva, pe 11 noiembrie, controlul fiind coordonat de Directia Regionala Antifrauda Fiscala Deva, care are in aria de competenta judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis."Din pacate, nu intotdeauna lucrurile care ... citeste toata stirea