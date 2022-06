Domeniu de lux unicat, scos la vanzare pentru 4 milioane de euro. E singura proprietate cu golf propriu, de pe Lacul Snagov

Povestea a inceput in urma cu 15 ani. Spunem poveste, pentru ca este vorba, cu adevarat, despre o poveste cu palate din vremuri moderne, castele in copaci, golfuri private, iazuri cu pesti si nuferi, garaje de barci si de limuzine, piscine, terenuri de tenis, arbori seculari si gradini japoneze ca in filme. Iar povestea nu este doar una de privit, dupa cum am aflat, in timpul vernisajului "Art by the Lake" organizat, zilele trecute chiar pe pajistea proprietatii, ci poate fi transpusa in ... citeste toata stirea