Investitiile in energia verde cu finantare europeana prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu sunt tentante doar pentru autoritatile publice, ci si pentru firmele private. O astfel de investitie ar urma sa fie realizata in judetul nostru de o companie specializata in domeniul piscicol - SC Doripesco SA - care a inceput demersurile pentru obtinerea ... citeste toata stirea