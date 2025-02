Dorita de Coliban in 2023, fosta cantina a Carfil a fost listata de proprietar cu 1,5 milioane de euro

In 2023, edilii brasoveni intentionau sa continue proiectul campusului sportiv amenajat in locul fostului liceu de Alimentatie Publica din Uzina 2 cu o noua etapa, ce viza amenajarea unei cladiri multifunctionale. Vizata era fosta cantina Carfil, abandonata de zeci de ani, si aflata in proprietate privata.La acea vreme, Primaria era dispusa sa plateasca 269.225 lei fara TVA (detalii aici) pentru documentatia tehnica aferenta modernizarii si extinderii acestei cantine, terenul din jurul ... citește toată știrea